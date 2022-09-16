По словам сенатора Владимира Джабарова, ввиду последних событий Украину можно назвать государством-террористом.
"Украина является государством-террористом", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Ранее 16 сентября по зданию генпрокуратору ЛНР был нанесён удар, в результате чего оказались смертельно ранены сам генпрокурор Республики Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко. По поручению главы СК РФ в отношении произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.