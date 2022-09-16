Сенатор Джабаров: Украина — это государство-террорист

По словам сенатора Владимира Джабарова, ввиду последних событий Украину можно назвать государством-террористом.

"Украина является государством-террористом", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Ранее 16 сентября по зданию генпрокуратору ЛНР был нанесён удар, в результате чего оказались смертельно ранены сам генпрокурор Республики Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко. По поручению главы СК РФ в отношении произошедшего возбуждено уголовное дело.