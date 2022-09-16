Fox News: партнёрство Путина и Си Цзиньпина угрожает США

Китай и Россия наступают на США по всем фронтам. Стратегический тандем Пекина и Москвы представляет для Вашингтона экзистенциальную угрозу. Об этом заявила бывший офицер военной разведки Ребекка Коффлер.

По её мнению, Россия и Китай разработали военные доктрины, которые нацелены на победу над Америкой в предполагаемом вооружённом конфликте за Украину или Тайвань. Коффлер отметила, что американские вооружения истощаются, поэтому армия США не сможет вести боевые действия сразу в двух регионах.

Более того, по словам экс-офицера, у России уже есть преимущество в тактическом ядерном оружии, а Китай расширяет ядерный потенциал. В это время американские ракеты не способны противостоять современным средствам противовоздушной обороны и нуждаются в модернизации.

"У Путина и Си сложились комфортные отношения. Хотя они и не совсем друзья, они сходятся во взглядах по многим вопросам. Что делает этот стратегический тандем более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции", — цитирует слова Коффер Fox News.