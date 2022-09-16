Стремоусов: удар по Херсонской ВГА мог быть нанесён из Николаевской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказал предположение, откуда мог вестись обстрел здания администрации региона, в котором он находился в тот момент.

По мнению Стремоусова, удар мог быть нанесён из Николаевской области, однако это предположение необходимо проверить.

"Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, скорее всего, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, около 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Стремоусов рассказал, что к нему в кабинет около пяти HIMARS, а крыло здания, в котором он был на момент обстрела, оказалось в результате почти полностью разрушено.

До этого стало известно, что по Херсону был нанесён удар при помощи американских РСЗО HIMARS. Также зафиксированы «прилёты» по заводу в ДНР и по зданию генпрокуратуры в Луганске.