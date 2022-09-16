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Стремоусов: удар по Херсонской ВГА мог быть нанесён из Николаевской области

Мир

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказал предположение, откуда мог вестись обстрел здания администрации региона, в котором он находился в тот момент.

Стремоусов: удар по Херсонской ВГА мог быть нанесён из Николаевской области

По мнению Стремоусова, удар мог быть нанесён из Николаевской области, однако это предположение необходимо проверить.

"Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, скорее всего, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, около 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Стремоусов рассказал, что к нему в кабинет около пяти HIMARS, а крыло здания, в котором он был на момент обстрела, оказалось в результате почти полностью разрушено.

До этого стало известно, что по Херсону был нанесён удар при помощи американских РСЗО HIMARS. Также зафиксированы «прилёты» по заводу в ДНР и по зданию генпрокуратуры в Луганске.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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