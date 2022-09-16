Политолог Жаров о трёх сценариях развития СВО: "замораживание" или эскалация

По мнению политолога Максима Жарова, ситуация на Украине может развиваться по трём возможным сценариям.

Сейчас эксперт констатирует состояние неопределённости, последовавшее за временным успешным продвижением ВСУ под Харьковом, осуществлённого при военной поддержке НАТО.

Первые два варианта прямо противоположны друг другу, считает политолог.

"Наиболее вероятным сценарием развития событий является "замораживание" украинского конфликта на осенне-зимний период, потому что в этом заинтересованы все стороны. Вторым вариантом дальнейших действий названа инфраструктурная война между Россией и НАТО. Так как стороны уже перешли на удары по объектам инфраструктуры, это приведет к эскалации конфликта", — сказал Жаров, которого цитирует Telegram-канал "Незыгарь".

Третий вариант, по мнению эксперта, наименее вероятен, однако исключать его тоже не следует. Это — "обнуление" конфликта на Украине, которое может стать следствием некого форс-мажора как у одной, так и у нескольких участвующих в нём сторон.