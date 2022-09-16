Немецкий лидер Олаф Шольц призвал в ответ на требования польских властей возместить Варшаве причинённый во время Второй мировой войны ущерб "не рыться в книгах по истории".
"Насколько важны соглашения, согласно которым граница между ФРГ и Польшей установлена навсегда после сотен лет", — сказал канцлер, слова которого приводит Niezalezna.pl.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшаве нужно заставить выплатить репарации не только Берлин, но и Москву. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь предложил отправить республике не деньги, а учебник по истории.
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