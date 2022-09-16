Niezalezna: Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после слов о репарациях

Немецкий лидер Олаф Шольц призвал в ответ на требования польских властей возместить Варшаве причинённый во время Второй мировой войны ущерб "не рыться в книгах по истории".

"Насколько важны соглашения, согласно которым граница между ФРГ и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет", — сказал канцлер, слова которого приводит Niezalezna.pl.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшаве нужно заставить выплатить репарации не только Берлин, но и Москву. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь предложил отправить республике не деньги, а учебник по истории.