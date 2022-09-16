Тайваньские власти: Путин поддерживает Китай из-за его помощи на фоне санкций

В Тайбэе прокомментировали заявления российского лидера Владимира Путина, согласно которым Москва выступает против политики Вашингтона в отношении Тайваня. Власти острова объяснили, почему президент поддержал материковый Китай.

Как написали на официальном сайте МИД Тайваня, Тайбэй осуждает слова Путина. Дипломаты заявили, что остров обладает суверенитетом. Во внешнеполитическом ведомстве назвали Россию авторитарной страной и агрессором.

"КНР помогла сохранить экономическую стабильность РФ после введения ограничительных мер", — сказали чиновники.

Ранее Путин в ходе беседы с председателем республики Си Цзиньпином в Самарканде обвинил Штаты в провокациях на Тайване.

"Придерживаемся принципа одной КНР", — отметил глава России.