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Нацист Карась опасается преемника Путина

Мир

Лидер украинской неонацистской группировки С14* Евгений Карась заявил, что Россию нужно расшатать изнутри, в противном случае тот, кто придёт к власти после Владимира Путина может быть ещё жёстче.

Нацист Карась опасается преемника Путина

"Я думаю над той проблематикой, что вместо Путина придет еще более агрессивный. Через три года то, что придёт на замену Путину, соберётся и пойдёт с лучшей силой. Потому расшатать Россию, привести к внутренним (проблемам. — Прим. ред.) — мы знаем, как это делается", — отметил он.

По словам нациста, для развала России необходимо работать с народами России, Японии, Дальнего Востока, Казахстана.

Ранее американский политолог Пол Крэйг Робертс, проанализировав события на Украине, пришёл к интересному выводу: скоро "США и их марионетки в НАТО" пожалеют о своей антироссийской политике.

* - признана решением Верховного Суда РФ от 08.09.2022 экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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