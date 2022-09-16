Нацист Карась опасается преемника Путина

Лидер украинской неонацистской группировки С14* Евгений Карась заявил, что Россию нужно расшатать изнутри, в противном случае тот, кто придёт к власти после Владимира Путина может быть ещё жёстче.

"Я думаю над той проблематикой, что вместо Путина придет еще более агрессивный. Через три года то, что придёт на замену Путину, соберётся и пойдёт с лучшей силой. Потому расшатать Россию, привести к внутренним (проблемам. — Прим. ред.) — мы знаем, как это делается", — отметил он.

По словам нациста, для развала России необходимо работать с народами России, Японии, Дальнего Востока, Казахстана.

Ранее американский политолог Пол Крэйг Робертс, проанализировав события на Украине, пришёл к интересному выводу: скоро "США и их марионетки в НАТО" пожалеют о своей антироссийской политике.

* - признана решением Верховного Суда РФ от 08.09.2022 экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ.