Слуцкий: слова Зеленского о захоронениях в Изюме — низкопробная провокация

Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счёл низкопробной провокацией слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что военные ВСУ якобы нашли массовые захоронения людей на территории Изюма.

В интервью ТАСС он отметил, что заявления главы Украины лишены оригинальности. Как пояснил парламентарий, Киев действует по проверенному сценарию. Слуцкий считает, что вскоре Зеленский пригласит в Изюм Харьковской области "правильных" журналистов и фотографов, которые сделают нужную "картинку" для западной прессы.

"Это очередная низкопробная провокация и ложь", — указал политик.

Кроме того, он подчеркнул: киевский режим попытается обвинить РФ в массовых убийствах, чтобы заставить Запад принять новые санкции в отношении Москвы.

Слуцкий также добавил, что Зеленский, устраивая провокации в Изюме, рассчитывает на получение очередной партии военной помощи.