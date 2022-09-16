Константинов: Зеленского ждёт тюремная камера, он ответит за все свои поступки

Действия главы Украины Владимира Зеленского можно рассматривать в качестве серьёзного уголовного преступления. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он отметил, что вся политика украинского президента направлена против населения страны. По его словам, Зеленский обязательно ответит за все свои заявления и поступки во время суда.

"Его будущее только в тюремной камере", — подчеркнул политик.

Ранее Константинов порекомендовал киевским чиновникам готовить для себя эвакуационные маршруты. Он также добавил, что руководству Украины придётся бежать из страны. Кроме того, глава крымского парламента призвал Зеленского прекратить запугивать жителей полуострова.

Константинов убеждён: Украина постепенно разваливается, а у ВСУ не хватает ресурсов для наступления. Как пояснил политик, Киев создаёт "иллюзию борьбы" для получения военной помощи Запада.