Business Insider: провокации США на Украине могут обернуться ядерной эскалацией

Специалисты из Университета Брауна призывают Вашингтон не провоцировать Москву в ходе спецоперации на Украине. По их мнению, США должны немедленно снизить поставки военной помощи для армии киевского режима.

Эксперты напомнили, что на вооружении РФ находятся 5977 ядерных боеголовок, которые могут ударить по США в случае эскалации конфликта.

По мнению специалистов, если Запад продолжить провоцировать Россию, то миру грозит начало нового Карибского кризиса.

"Увеличение военных бюджетов США в конечном итоге может привести к эскалации напряжённости в отношениях с Россией и вновь направит нас по опасному пути", — заявила аналитик Стефани Савелл в издании Business Insider.