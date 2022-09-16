С 19 сентября Латвия вводит ограничение на пересечение границы для граждан РФ, оформивших шенгенские визы.
По словам главы МИД республики Эдгара Ринкевичса, такие меры приняты "в соображениях безопасности". Он также добавил, что новый запрет следует воспринимать как ответ Латвии на "российскую агрессию".
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.