Власти Латвии ограничат въезд россиян с шенгенскими визами в страну

С 19 сентября Латвия вводит ограничение на пересечение границы для граждан РФ, оформивших шенгенские визы.

По словам главы МИД республики Эдгара Ринкевичса, такие меры приняты "в соображениях безопасности". Он также добавил, что новый запрет следует воспринимать как ответ Латвии на "российскую агрессию".