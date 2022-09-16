Der Spiegel: Вюстнер заявил, что армия Германии находится в плачевном состоянии

Одной из главных причин печального положения немецкой армии является недостаток финансирования. Об этом заявил глава Ассоциации бундесвера Андре Вюстнер. Берлин оказывает военную поддержку Украине, однако Вооружённые силы Германии сами нуждаются в помощи, отметил он.

"На данный момент мы всё ещё находимся в свободном падении", — цитирует слова Вюстнера Der Spiegel.

По его мнению, необходимо стабилизировать финансовые потоки и направить их на обеспечение бундесвера. Также у немецкой армии проблема с профессиональными кадрами. Молодые люди не хотят посвящать свою жизнь службе, несмотря на большие финансовые бонусы.

Кроме этого, многие военнослужащие не знают, чем заниматься после выхода на пенсию. Вюстнер отметил, что человек, который прослужил в армии несколько лет, не может найти себе работу. Однако, по его словам, бундесвер является "крупнейшим агентством по временному трудоустройству".

"Каждый, кто решает служить, — хороший парень", — заявил Вюстнер.