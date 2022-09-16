Reuters: Си Цзиньпин не пришёл на ужин с главами 11 стран на саммите ШОС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отказался от ужина с руководителями 11 стран на саммите ШОС, пишет Reuters.

По информации агентства, такое поведение лидера КНР не связано с его политическими взглядами. Он продолжает соблюдать ограничительные меры по COVID-19, подчёркивается в материале.

Reuters отмечает, что Си Цзиньпин также не пришёл на фотосессию, которая была организована перед застольем.