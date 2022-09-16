Кадыров: новое чеченское подразделение станет проблемой для Госдепа США

Глава Чеченской республики сообщил, что приказал создать ещё одно подразделение ОМОН "Ахмат-1", куда войдут две тысячи бойцов.

"Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали ещё одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами обученных, идейных и вооружённых до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождем", — рассказал Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале.

Вторая новость, по его словам, заключается в том, что огромное количество граждан республики также хотят отправиться на передовую.

"Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", — пояснил Кадыров.

Раннее военный эксперт предположил, что подготовка ВСУ к наступлению на Угледар может быть отвлекающим манёвром.