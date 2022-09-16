Коц: требования Киева рассорили американских военных

Американские военные спорят о военной помощи для Украины. На данный момент один из самых обсуждаемых вопросов: передавать современные самолёты F-16, F-15 и A-10 или нет. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Администрация президента США Джо Байдена обещает Киеву безоговорочную поддержу. Однако на самом деле правящая элита не пришла к единому мнению по этому поводу. Вашингтон опасается, что американская техника может попасть в руки российской армии.

"Получив в распоряжение даже обломки сбитого самолёта, можно узнать многое: разобраться в особенностях конструкции и применяемых материалов, изучить уцелевшее бортовое радиоэлектронное оборудование, тщательно исследовать средства связи и навигации", — отметил Коц.

Также не исключено, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) собьют западную авиацию. Это будет антирекламой для американских истребителей на международном рынке. Кроме этого, обучение пилотированию боевого самолёта довольно длительный процесс, а у Украины не так много времени.

Более того, США неоднократно говорили о том, что выступают против эскалации конфликта. А наличие современной авиации на вооружении ВСУ может к этому привести, отметил Коц.

"Киев же требует ещё больше вооружений и боевой техники. Но его союзникам, особенно в ЕС, становится всё труднее удовлетворять спрос. Тем более без ущерба для собственной обороноспособности", — заключил военный обозреватель.