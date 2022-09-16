Президента Польши Анджея Дуду необходимо привлечь к уголовной ответственности после его слов о том, что РФ должна возместить ущерб за Вторую мировую войну. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, советский народ освобождал мир от нацизма дорогой ценой. Он напомнил, что в результате боевых действий погибли 27 миллионов человек.
"Польша существует как государство только благодаря нашей стране", — подчеркнул Володин.
Как пояснил спикер Госдумы, высказывания Дуды оскорбляют россиян, чьи деды и прадеды отдавали жизнь за свободу для населения Польши. Кроме того, он обвинил польского президента в реабилитации фашизма.
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