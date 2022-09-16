Foreign Affairs: следующим шагом Путина может стать массовая мобилизация в РФ

Тема возможной российской мобилизации активно обсуждается западными СМИ. Авторы Foreign Affairs порассуждали, каким будет следующий шаг Владимира Путина в проведении специальной военной операции.

По их мнению, перед президентом есть три варианта: отступление перед Украиной, полная мобилизация в стране или средний вариант в виде отказа от полной мобилизации, привлечения добровольцев и сохранения статуса-кво. Большая часть статьи посвящена перспективам объявления мобилизации.

"Для Украины и Запада российская мобилизация поначалу была бы психологическим шоком. Мобилизация будет свидетельствовать о новой решимости российского руководства предотвратить поражение любой ценой. Если Путин пойдет ва-банк, Западу придётся еще раз оценить его настроение и потенциал серьёзной военной эскалации", — говорится в публикации.

Авторы высказывают опасения, что ситуация может перерасти в ядерный конфликт и более широкое противостояние между НАТО и РФ.

"Это было бы во вред всем", — отмечается в материале.

По мнению обозревателей, Европа должна продолжать оказывать Украине военную поддержку, которая необходима ей, чтобы продолжать борьбу. При этом в статье подчёркивается, что в случае объявления Путиным мобилизации Украина и Запад должны сохранять спокойствие.

"Мобилизация сама по себе ничего не изменит", — пишут авторы.