Один таджикский пограничник погиб, трое ранены при обстреле со стороны Киргизии

Один таджикский пограничник погиб, ещё трое получили различные травмы в результате обстрела заставы "Душанбе" со стороны киргизских военных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков, стрельбу зафиксировали на территории Согдийской области Таджикистана. Отмечается, что Киргизия осуществляла длительную атаку, используя тяжёлые орудия и миномёты.

В силовых структурах подчеркнули: обстрел ещё не завершён, хотя утром 16 сентября представители Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня.