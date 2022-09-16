Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл короткую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в Самарканде. Об этом пишет Anadolu.
По информации агентства, переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который организован на территории Узбекистана.
В материале сказано, что 16 сентября Эрдоган также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом пока не уточняется, какие именно вопросы планируют обсудить главы государств.
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