Таджикистан вероломно атаковал объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском районе Баткенской области. Об этом сообщает погранслужба Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
По информации ведомства, Душанбе нарушает все договорённости. Отмечается, что на киргизско-таджикском участке границы участились провокационные действия, которые направлены на разжигание ненависти к жителям Киргизии.
"Таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты", — сказано в официальном релизе.
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