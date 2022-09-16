Погранслужба Киргизии: Таджикистан вероломно атаковал инфраструктуру республики

Таджикистан вероломно атаковал объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском районе Баткенской области. Об этом сообщает погранслужба Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

По информации ведомства, Душанбе нарушает все договорённости. Отмечается, что на киргизско-таджикском участке границы участились провокационные действия, которые направлены на разжигание ненависти к жителям Киргизии.

"Таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты", — сказано в официальном релизе.