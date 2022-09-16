Спикер палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл не разрешил китайским чиновникам посетить церемонию прощания с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Politico.
По информации издания, делегации из КНР запретили входить в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы. При этом в статье сказано, что китайские политики смогут посетить похороны Елизаветы II, которые будут организованы 19 сентября на территории Вестминстерского аббатства.
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