Politico: политикам из Китая не разрешили проститься с королевой Елизаветой II

Спикер палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл не разрешил китайским чиновникам посетить церемонию прощания с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Politico.

По информации издания, делегации из КНР запретили входить в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы. При этом в статье сказано, что китайские политики смогут посетить похороны Елизаветы II, которые будут организованы 19 сентября на территории Вестминстерского аббатства.