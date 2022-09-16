Татаринцев: Украине быстро придёт конец, если РФ изменит формат спецоперации

Если Вооружённые силы РФ перейдут от спецоперации к настоящим военным действиям, киевскому режиму придёт конец. Об этом заявил посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев.

Он отметил, что российская армия побеждает на Украине. По его словам, западным странам никогда не удастся изолировать РФ от мирового сообщества.

"Если РФ начнёт настоящую войну, Украине придёт конец очень быстро", — приводит комментарий посла издание Expressen.