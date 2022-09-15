Bild*: Клингбайль заявил, что Германия не будет поставлять ВСУ танки Leopard II

Киев ждёт от Германии поставок танков Leopard II. Однако правительство страны категорично в решении не предоставлять технику Украине. Об этом сообщает издание Bild* со ссылкой на сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля.

Политик озвучил главную причину, по которой немецкое руководство приняло такое решение: на подготовку украинских военнослужащих уйдёт много времени, а на данном этапе спецоперации его просто нет. Для того, чтобы обращаться с техникой эффективно, необходим определённый опыт, который у ВСУ отсутствует.

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