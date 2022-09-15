Депутат Рады ужаснулся еде для беженцев на Украине: "Блюдо для свиньи"

Депутат Верховной Рады Лео Герос возмутился питанием, которое власти Запорожской области предоставляют беженцам.

По словам парламентария, на обеды было потрачено 15 миллионов гривен, однако готовятся они из бесплатных продуктов, выделяемых Западом в качестве гуманитарной помощи.

Лерос предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому попробовать кашу с редисом, которой кормят беженцев волонтеры главы Офиса президента Андрея Ермака в Запорожской области. Одна тарелка этой еды стоит 182 гривны, тогда как в киевском ресторане полноценный обед можно купить за 169 гривен.

"Посмотрите на это блюдо, приготовленное как для свиньи. Стоимость данного блюда составляет 180 грн, которое готовят из бесплатных продуктов гуманитарной помощи", — отметил Герос.

Он обвинил Киев в пренебрежительном отношении к согражданам, которые потеряли дома и вынуждены жить в палаточных лагерях. Депутат считает, что киевский режим знает о разграблении гуманитарной помощи, но ничего не предпринимает, поскольку вырученные таким преступным путём деньги "попадают в один карман".