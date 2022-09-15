МИД РФ: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях

Власти Великобритании используют национальную трагедию в геополитических целях, отказываясь приглашать представителей РФ на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II, заявили в МИД России.

Ранее британский МИД сообщил, что воздерживается от приглашения представителей российского посольства в Лондоне на траурные мероприятия, связанные с кончиной королевы, из-за спецоперации РФ на Украине.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счётов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", — отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

Несмотря на это, РФ соболезнует британскому народу в связи с их утратой, добавили в российском МИД.

В четверг, 8 сентября, британская королева Елизавета II умерла на 97-ом году жизни в замке Балморал. Престол перешёл к старшему сыну покойной — Чарльзу, которому сейчас 73 года. Принц Уэльский Чарльз взошёл на престол под именем Карл III в субботу, 10 сентября.