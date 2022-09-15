Американские военные напряглись после внезапного появления российской атомной субмарины в Средиземном море, сообщили авторы издания Sohu.
Военно-морской флот РФ направил атомную подлодку в Средиземное море, что стало неприятным сюрпризом для американского авианосца "Джордж Буш", который недавно прибыл в акваторию после ухода авианосца "Трумэн". Моряки перепугались и сообщили командованию. Пентагон направил в регион противолодочный патрульный самолет P-8A, чтобы найти субмарину, но её след простыл.
По словам авторов, подлодка является серьёзной угрозой для авианосца, поскольку может быть вооружена новейшими крылатыми ракетами.
ВМФ США так и не смог идентифицировать субмарину. Возможно, это был тяжёлый подводный крейсер проекта 941 "Акула", самая длинная подводная лодка в мире "Белгород", способная нести на борту беспилотные подводные аппараты "Посейдон", или атомная подлодка "Северодвинск".
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