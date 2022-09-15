В Италии спорят, как варить макароны при высоких ценах на электроэнергию

В Италии разгорелись серьёзные дискуссии о способах приготовления пасты в условиях высоких цен на электроэнергию.

Собственно, варианта два. Сторонники первого уверяют, что пасту можно варить на медленном огне или даже полностью выключив плиту после того, как вода закипит. Однако критики этого способа уверены, что добиться хорошего результата таким способом не получится, сообщает РИА "Новости".

По словам одной из поваров, без огня пасту не готовят, а вымачивают. "Если погасить огонь, паста станет гораздо более тяжелой для переваривания", — отметила она.

О своём опыте приготовления пасты без огня рассказала корреспондент Financial Times в Риме Эми Казмин. По её словам, она попыталась таким образом сварить ригатони — толстые полые макароны, время приготовления которых составляет от 13 до 15 минут.

"Результат, как я и подозревала, оказался плачевным: паста стала неприятно липкой снаружи и осталась сырой внутри. Она отправилась в мусорное ведро", — отметила Казмин.

Напомним, власти Италии ещё весной выступили с идеей ограничить цены на поставляемый из России природный газ. В конце августа Еврокомиссия поддержала эту идею. Но не поддержали большинство других стран Евросоюза. Многие считают, что это политическая, а не рыночная мера.

В Москве предупредили, что прекратят поставки газа в те страны, которые попытаются нерыночными методами ограничивать цены на него. Теперь в Евросоюзе обсуждают идею потолка цен на весь газ, который поступает в сообщество.