Украинскому певцу Скрипке запретили выступать в Гамбурге из-за фашизма

Украинский певец Олег Скрипка пожаловался, что в Германии украинцев объявили фашистами, а группе "Вопли Видоплясова" не разрешили выступить в Гамбурге.

Олег Скрипка возмущён тем, что ему запретили провести концерт в клубе Гамбурга, в котором когда-то начинала свою музыкальную карьеру знаменитая группа "Битлз".

"Украинская музыка неожиданным образом получила сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Начинают отменять наши концерты под такой эгидой, что украинцы это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и нельзя петь свои песни", — рассказал в своём видеообращении музыкант.

Скрипка отметил, что немцы только делают вид, что встают на сторону украинцев, тогда как на самом деле притесняют выходцев с Украины, не выполняя контракты.

"Такая коррупция, так действуют долгие руки Кремля", — объяснил исполнитель.

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