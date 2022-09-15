Украинский певец Олег Скрипка пожаловался, что в Германии украинцев объявили фашистами, а группе "Вопли Видоплясова" не разрешили выступить в Гамбурге.
Олег Скрипка возмущён тем, что ему запретили провести концерт в клубе Гамбурга, в котором когда-то начинала свою музыкальную карьеру знаменитая группа "Битлз".
"Украинская музыка неожиданным образом получила сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Начинают отменять наши концерты под такой эгидой, что украинцы это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и нельзя петь свои песни", — рассказал в своём видеообращении музыкант.
Скрипка отметил, что немцы только делают вид, что встают на сторону украинцев, тогда как на самом деле притесняют выходцев с Украины, не выполняя контракты.
"Такая коррупция, так действуют долгие руки Кремля", — объяснил исполнитель.
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