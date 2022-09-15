Southfront: конфликт РФ и Украины вышел за рамки специальной военной операции

Спецоперация на Украине продолжается. В издании Southfront опубликован материал, автор которого представил своё видение ситуации, складывающейся на Украине.

В публикации отмечается, что одна треть сил, брошенных на реализацию контрнаступления на Харьковском направлении, была предоставлена странами НАТО. Целью наступательной операции был фланговый удар, окружение с последующим уничтожением группировки ВС РФ в районе Балаклеи, Купянска и Изюма.

По мнению автора, командование РФ знало о наступлении крупных сил Украины и, оценив риски, организованно отвело войска на новые рубежи, выправив пути сообщения.

"Используя тактику мобильной обороны, российские военные разрушили план Киева и НАТО по окружению российской группировки", — пишет автор.

Он отметил, что ВС РФ отвели войска с минимальными потерями, при этом подразделения Украины и НАТО понесли значительные потери в живой силе.

Сейчас, считает автор, РФ перебрасывает крупные резервы на фронт, а стратегически важный населённый пункт Красный Лиман до сих пор не взят ВСУ. Бои продолжаются.

Отмечается, что ракетные удары нанесены российской армией по крупнейшим объектам электроэнергетики на востоке Украины.

"Коллапс энергосистемы затронул сети Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Киевской областей. До сих пор электроснабжение полностью не восстановлено."

Автор приходит к выводу, что вооружённый конфликт на востоке Украины окончательно вышел за рамки ограниченной военной операции и перерос в конфликт РФ и НАТО с непредсказуемыми последствиями для всех сторон.