У виновника аварии с участием автомобиля руководителя Украины Владимира Зеленского были проблемы со здоровьем. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В интервью украинским СМИ он отметил, что после ДТП следователи возбудили уголовное дело. По его словам, в ближайшие дни Зеленскому предоставят первые результаты проверки.
"Лицо, находившееся за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, понимаете, стимуляторы были", — прокомментировал Подоляк.
Ранее стало известно, что кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. Он также добавил, что Зеленский прошёл медицинский осмотр, врачи не выявили у него серьёзных повреждений.
Никифоров подчеркнул: ссадины и царапины, которые глава Украины получил в результате аварии, не мешают ему работать.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.