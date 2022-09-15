Подоляк: виновник аварии с участием автомобиля Зеленского был под стимуляторами

У виновника аварии с участием автомобиля руководителя Украины Владимира Зеленского были проблемы со здоровьем. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В интервью украинским СМИ он отметил, что после ДТП следователи возбудили уголовное дело. По его словам, в ближайшие дни Зеленскому предоставят первые результаты проверки.

"Лицо, находившееся за рулём, имело определённые проблемы со здоровьем, понимаете, стимуляторы были", — прокомментировал Подоляк.

Ранее стало известно, что кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. Он также добавил, что Зеленский прошёл медицинский осмотр, врачи не выявили у него серьёзных повреждений.

Никифоров подчеркнул: ссадины и царапины, которые глава Украины получил в результате аварии, не мешают ему работать.