Британский генерал назвал наихудшим сценарием войну НАТО с РФ

Бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что Североатлантический альянс не готов к войне с Россией.

По его словам, конфликт на Украине может завершиться наихудшим сценарием для НАТО — войной с Россией, — если боевые действия перекинутся на другие страны Европы.

Генерал призвал не исключать такой сценарий и быть готовым к нему. Для этого нужно увеличивать затраты на оборону, переводить промышленность на производство снарядов и ракет, наращивать запасы вооружения.

Также Ширрефф призвал страны, входящие в НАТО, активнее оказывать Украине военную помощь.