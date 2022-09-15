Бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что Североатлантический альянс не готов к войне с Россией.
По его словам, конфликт на Украине может завершиться наихудшим сценарием для НАТО — войной с Россией, — если боевые действия перекинутся на другие страны Европы.
Генерал призвал не исключать такой сценарий и быть готовым к нему. Для этого нужно увеличивать затраты на оборону, переводить промышленность на производство снарядов и ракет, наращивать запасы вооружения.
Также Ширрефф призвал страны, входящие в НАТО, активнее оказывать Украине военную помощь.
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