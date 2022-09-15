ДТП с участием кортежа Зеленского назвали "предупреждением от заморских друзей"

Люди в интернете назвали ДТП с кортежем Владимира Зеленского "предупреждением от заморских друзей".

ДТП, участником которого стал Зеленский, является главной темой украинских СМИ. Происшествие произошло около 11 ночи возле здания Национального цирка. Президент Украины отделался ссадинами, а водитель, который якобы въехал в кортеж Зеленского, оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Пока правоохранительные органы пытаются разобраться, как машина без спецпропусков оказалась на улице в начале комендантского часа, пропрезидентские СМИ развивают тему, что, возможно, это было сделано умышленно. Однако простые украинцы в покушение не верят. В Сети они ругают PR-службу президента за "топорную работу".

Люди подозревают, что пострадавшего водителя могут сделать виновным в ДТП. А некоторые предполагают, что это некое предупреждение Зеленскому от западных коллег.

"Это предупреждение Зеле от заморских друзей, чтобы был с ними сговорчивее", — написал один из комментаторов.

Сам Зеленский уже в четверг пообщался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а вот про второго участника ДТП нет никаких подробностей.