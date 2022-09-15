Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка погибла женщина.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница скончалась в центральном Ворошиловском районе во дворе частного дома. Данные о пострадавших и разрушениях продолжают поступать, отметил Кулемзин.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.