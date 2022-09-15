В результате обстрела ВСУ центра Донецка погибла женщина

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка погибла женщина.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница скончалась в центральном Ворошиловском районе во дворе частного дома. Данные о пострадавших и разрушениях продолжают поступать, отметил Кулемзин.