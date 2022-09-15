NetEase: "комар Билла Гейтса" может быть американским биооружием против РФ

В России мужчина поймал комара зелёного цвета с цифрой 38 на брюшке. Китайские эксперты считают, что насекомое может представлять собой тайное биологическое оружие США. Свои соображения на этот счёт они опубликовали в статье для издания NetEase.

Внимание авторов материала привлекла видеозапись, которая стала вирусной в Сети. На кадрах русский мужчина показывает зелёное насекомое, напоминающее комара. На его брюшке находится цифра 38. Комментаторы пришли к выводу, что это порядковый номер генно-модифицированного комара.

"Многие люди думают, что этот комар создан искусственно и является биологическим оружием Соединенных Штатов. Некоторые даже говорят, что это "комар Билла Гейтса", — сообщается в статье.

Китайские интернет-пользователи не зря вспомнили Гейтса, поскольку его фонд причастен к американской госпрограмме по созданию генно-модифицированных комаров, в рамках которой предполагается создать и выпустить в живую природу 2,4 миллиарда насекомых, видоизменённых в лабораторных условиях.

По словам властей США, такие комары создаются не для заражения людей, а для борьбы с заболеваниями, которые распространяют насекомые. В генетически модифицированных комаров вживляется бактерия, уничтожающая настоящих комаров, переносящих лихорадку Денге, вирус Зика и другие опасные для человека болезни. Звучит безобидно, но китайские эксперты считают, что искусственные комары могут использоваться в качестве биологического оружия. США давно строят в разных странах мира биолаборатории, в том числе на Украине. Информация о том, чем занимаются в этих учреждениях американские учёные, засекречена. Не исключено, что они разрабатывают "летающих биотеррористов", считают авторы материала.