Власти Казахстана назвали фейком данные о выходе республики из ОДКБ

Представители МИД Казахстана заявили, что власти страны не собираются покидать Организацию Договора о коллективной безопасности.

"Появившаяся информация является абсолютным фейком", — написали в stopfake.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстан влиял на формирование ОДКБ. Сейчас республика принимает активное участие в работе организации, добавили в министерстве. По словам дипломатов, членство в ней соответствует национальным интересам государства.

Известно, что в состав ОДКБ входят

Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Киргизия,

Россия,

Таджикистан.