Представители МИД Казахстана заявили, что власти страны не собираются покидать Организацию Договора о коллективной безопасности.
"Появившаяся информация является абсолютным фейком", — написали в stopfake.kz.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстан влиял на формирование ОДКБ. Сейчас республика принимает активное участие в работе организации, добавили в министерстве. По словам дипломатов, членство в ней соответствует национальным интересам государства.
Известно, что в состав ОДКБ входят
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.