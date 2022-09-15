Правоохранительные органы Херсона начали расследование ракетного удара по городу 14 сентября.
Врио главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Сергей Елисеев сообщил, что в результате удара погибла семья из четырёх человек. Правоохранительные органы начали расследование.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.