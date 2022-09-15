В Херсоне начали расследование ракетного удара по городу 14 сентября

Правоохранительные органы Херсона начали расследование ракетного удара по городу 14 сентября.

Врио главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Сергей Елисеев сообщил, что в результате удара погибла семья из четырёх человек. Правоохранительные органы начали расследование.