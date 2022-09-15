Союзные силы сдерживают ВСУ на Харьковском направлении

Союзные силы сдерживают Вооружённые силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении.

Союзные силы удерживают часть Харьковской области. Один из бойцов поделился видео, на котором показано, как военные сдерживают атаки врага. "Русская Весна" пишет, что бойцы всё также сильны духом и уверены в своей победе.