Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Донецке.
В Министерстве информации Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что в результате обстрела никто не пострадал. Очередной артобстрел со стороны вооруженных формирований Украины начался в 9 утра. В Мининформации ДНР отметили, что степень нанесённого обстрелом ущерба устанавливается.
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