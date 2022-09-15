ВС Украины обстреляли исправительную колонию в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Донецке.

В Министерстве информации Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что в результате обстрела никто не пострадал. Очередной артобстрел со стороны вооруженных формирований Украины начался в 9 утра. В Мининформации ДНР отметили, что степень нанесённого обстрелом ущерба устанавливается.