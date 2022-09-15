Кровавый провал ВСУ: бойцы ДНР сожгли наступающие силы врага у Песок

Бойцы Народной милиции ДНР сожгли наступающие силы врага у Песок.

Посёлок был уже давно освобождён союзными силами, но украинские боевики регулярно пытаются его отбить. В Сети появилось видео, на котором показаны последствия очередной попытки. На кадрах видно, что несколько украинских военных погибли при контратаке Песок.