Бойцы Народной милиции ДНР сожгли наступающие силы врага у Песок.
Посёлок был уже давно освобождён союзными силами, но украинские боевики регулярно пытаются его отбить. В Сети появилось видео, на котором показаны последствия очередной попытки. На кадрах видно, что несколько украинских военных погибли при контратаке Песок.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.