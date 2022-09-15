Глава Чечни Рамзан Каыдров рассказал, что отряд "Ахмат-Грозный" зачищает Запорожскую область.
По словам Кадырова, бойцы отряда чеченских росгвардейцев уверены в своей силе. Он отметил, что их боевые навыки отточены до совершенства. Кадыров пожелал отряду "Ахмат-Грозный" и всем военным удачи.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.