Кадыров: отряд "Ахмат-Грозный" зачищает Запорожскую область

Глава Чечни Рамзан Каыдров рассказал, что отряд "Ахмат-Грозный" зачищает Запорожскую область.

По словам Кадырова, бойцы отряда чеченских росгвардейцев уверены в своей силе. Он отметил, что их боевые навыки отточены до совершенства. Кадыров пожелал отряду "Ахмат-Грозный" и всем военным удачи.