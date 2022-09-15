В Старобельском районе сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетный удар по школе.
Исполняющий обязанности мэра Старобельского района ЛНР Валерий Пахниц рассказал, что рано утром сработали системы ПВО в селе Калмыковка. Фрагменты ракеты упали у местной школы. В беседе с ТАСС Пахниц сообщил, что жертв среди преподавателей и учеников нет.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.