В Старобельском районе сообщили, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по школе

В Старобельском районе сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетный удар по школе.

Исполняющий обязанности мэра Старобельского района ЛНР Валерий Пахниц рассказал, что рано утром сработали системы ПВО в селе Калмыковка. Фрагменты ракеты упали у местной школы. В беседе с ТАСС Пахниц сообщил, что жертв среди преподавателей и учеников нет.