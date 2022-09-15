В Германии из жильцов хосписа делают "живых кукол вуду", чтоб обезглавить Россию

В Германии старейший тату-мастер весьма неоднозначным способом поддерживает Украину в её противостоянии с Россией.

Хорст Бауэр работает в хосписе Анна Катарина. Его клиенты — неизлечимо больные, умирающие обитатели учреждения. Им Бауэр бесплатно набивает татуировки с портретами Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и, конечно же, Владимира Путина.

Зачем? Всё просто: с такими тату на теле, согласно верованиям последователей культа вуду, все эти люди после своей смерти (а в хосписе, как правило, долго не живут) унесут с собой в могилу часть души того, кто "нарисован" на его теле.

Таким образом, уверен татуировщик, рано или поздно, сработает "колдовское проклятие", и он, Хорс Бауэр, с помощью обитателей хосписа убьёт "всех главных врагов Украины".