Лепехин: прекращения СВО хотели бы все страны Европы, кроме Британии

Склоняться к тому, чтобы прекратить поддержку Украины, могут все европейские страны, кроме Британии. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борелля генеральный директор в Институте ЕврАзЭс Владимир Лепехин.

По его мнению, в продолжении специальной военной операции России на Украине и в эскалации этого конфликта не заинтересованы ни Германия, ни Франция, ни другие европейские страны.

"Потому что мы видим экономические последствия. С одной стороны, сокращение поставок углеводородов и вообще товарооборота с РФ, что очень сильно бьёт по европейской экономике. С другой стороны, европейские страны поняли, какую игру ведут американцы и британцы. Эта игра направлена не только против России, но и против ЕС как конкурента англосаксов. Вот это они поняли", — объяснил эксперт.

Он заметил, что сейчас начинается определённый ропот, то есть конфликт каким-то образом пытаются прекратить или хотя бы не допустить его перехода в широкомасштабную войну. Однако США и Британия настаивают на своём.

Собеседник издания пояснил, что под странами Европы имел в виду Центральную и Западную Европу, но есть ещё и Восточная. И страны, которые находятся под влиянием британцев и американцев.

"Польша в первую очередь, которая бы тоже хотела продолжать, и она готовится к тому, что, может быть, вообще включиться более плотно в конфликт России и Украины, для себя что-то поиметь. Страны Прибалтики, естественно, тоже в этом заинтересованы, чтобы война продолжалась. Отчасти Румыния, которая вожделеет роста влияния на Молдавию и решение проблемы Приднестровья", — считает аналитик.

В продолжении военных действий и эскалации конфликта заинтересована небольшая часть Европы, однако ключевые страны, а именно Германия, Франция и Италия сейчас думают, каким образом всё-таки повлиять на постепенное сворачивание военных действий на Украине, заключил Лепехин.

Ранее Боррель заявил, что в ЕС есть ряд стран, которые склоняются к прекращению поддержки киевского режима.