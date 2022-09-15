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События на Украине вдохновили Тихановскую: они "дают нам шанс"

Мир

Ситуация, которая складывается на Украина, может открыть новые возможности для Белоруссии, считает экс-кандидат в президента этой страны Светлана Тихановская, сообщает EADaily.

События на Украине вдохновили Тихановскую: они "дают нам шанс"

По мнению Тихановской, "изменения на фронте, вероятно, откроют новое окно возможностей для Белоруссии". Она считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "болезненно реагирует" на происходящее на Украине и теперь "не может рассчитывать на поддержку ослабленного путинского режима".

"Это даёт нам шанс изменить статус-кво", — написала она в соцсетях.

При этом Тихановская заявила, что "в восторге от невероятного мужества и мастерства" украинских военных и поприветствовала "белорусских добровольцев, которые помогают украинцам освобождать свою землю".

"Благодаря им мы можем гордиться тем, что мы белорусы", — считает экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Вообще, надо отметить, что Тихановская вновь повторяет ту же ошибку, что уже неоднократно совершала и она сама, и прочие белорусские оппозиционеры (или люди, себя таковыми считающие) — сильно недооценивает президента Белоруссии.

Напомним, после выборов президента Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская покинула территорию страны. Причём, по словам Александр Лукашенко, она сама просила его о разрешении покинуть Белоруссию.

Политики ряда европейских государств демонстративно поддерживают Тихановскую. Хотя нельзя сказать, что в эту поддержку вкладывают значительные ресурсы. Достаточную, чтобы про неё совсем не забыли — но и не более того.

В Киеве, к слову сказать, Тихановская с визитом по какой-то причине по сию пору так и не побывала. Несмотря на все её восторги в соцсетях.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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