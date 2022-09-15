События на Украине вдохновили Тихановскую: они "дают нам шанс"

Ситуация, которая складывается на Украина, может открыть новые возможности для Белоруссии, считает экс-кандидат в президента этой страны Светлана Тихановская, сообщает EADaily.

По мнению Тихановской, "изменения на фронте, вероятно, откроют новое окно возможностей для Белоруссии". Она считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "болезненно реагирует" на происходящее на Украине и теперь "не может рассчитывать на поддержку ослабленного путинского режима".

"Это даёт нам шанс изменить статус-кво", — написала она в соцсетях.

При этом Тихановская заявила, что "в восторге от невероятного мужества и мастерства" украинских военных и поприветствовала "белорусских добровольцев, которые помогают украинцам освобождать свою землю".

"Благодаря им мы можем гордиться тем, что мы белорусы", — считает экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Вообще, надо отметить, что Тихановская вновь повторяет ту же ошибку, что уже неоднократно совершала и она сама, и прочие белорусские оппозиционеры (или люди, себя таковыми считающие) — сильно недооценивает президента Белоруссии.

Напомним, после выборов президента Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская покинула территорию страны. Причём, по словам Александр Лукашенко, она сама просила его о разрешении покинуть Белоруссию.

Политики ряда европейских государств демонстративно поддерживают Тихановскую. Хотя нельзя сказать, что в эту поддержку вкладывают значительные ресурсы. Достаточную, чтобы про неё совсем не забыли — но и не более того.

В Киеве, к слову сказать, Тихановская с визитом по какой-то причине по сию пору так и не побывала. Несмотря на все её восторги в соцсетях.