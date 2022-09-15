Путин: Россия понимает озабоченности Китая по поводу событий на Украине

Руководитель России Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином сказал, что Москва не игнорирует вопросы Пекина о конфликте на Украине.

"Подробно разъясним нашу позицию", — отметил президент РФ.

Он добавил, что эту информацию российские власти распространяли много раз.