Руководитель России Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином сказал, что Москва не игнорирует вопросы Пекина о конфликте на Украине.
"Подробно разъясним нашу позицию", — отметил президент РФ.
Он добавил, что эту информацию российские власти распространяли много раз.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.