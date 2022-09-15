Профессор Шереметев заявил, что ВС РФ не применят ядерное оружие на Украине

Польский профессор, доктор военно-исторических наук Ромуальд Шереметев заявил, что российская сторона не будет применять ядерное оружие на Украине, поскольку Москва осознаёт последствия от нанесения удара. По его мнению, на данный момент ядерное вооружение используется исключительно как средство сдерживания.

Шереметев подчеркнул, что если бы у России были подобные планы, то ядерная катастрофа уже давно бы произошла.

"Перспектива того, что ядерная бомба упадёт на наши головы, не особо приятна", — заявил он в эфире Radio WNET.