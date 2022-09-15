Российский лидер Владимира Путин во время беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сказал, что Москва положительно относится к сбалансированному мнению Пекина по поводу конфликта на Украине.
"Высоко оцениваем позицию китайских друзей", — отметил глава РФ.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.