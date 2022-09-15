В Литве запретили учебники, в которых РФ называют демократической страной

В Литве избавляются от учебников по русскому языку, в которых Россия представлена как привлекательная страна с демократическим правительством.

В прибалтийской стране решили искоренить представление о РФ, как о дружественной гостеприимной стране.

"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой в….* совершенно неприемлемы", — сказала министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене.

В учебном пособии, которое привлекло внимание властей страны, содержатся призывы посетить Россию и полуостров Крым. По мнению правительства Литвы, в книге содержится недостоверная информация о том, что Россия является привлекательным демократическим государством.

Ранее сообщалось, что в Литве Русский драматический театр планируют переименовать в Старый вильнюсский театр.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.