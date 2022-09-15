Сатановский: Россия сможет осадить обнаглевший Запад, напомнив о ядерном оружии

Страны коллективного Запада убеждены, что Москва не будет использовать жёсткие меры в ответ на нападки в свой адрес. Политический эксперт Евгений Сатановский полагает, что западные страны забыли о ядерном арсенале России.

Он привёл в пример позицию Израиля, который регулярно напоминает соседним государствам о своей непредсказуемости.

"Это очень многие вещи останавливает. Например, массу терактов в самолётах. В своё время ещё Бен-Гурион обещал, что любой ответ будет непропорциональным. Но он демонстрировал тогда, что он будет. И рисковать никто не хотел", — объяснил Сатановский.

Политолог считает, что заявления политиков, которые не подкреплены жёсткими действиями, являются непродуктивными.

"Когда другая сторона переходит красную черту, что-то должно произойти. Иначе на тебя перестают обращать внимание", — заявил Сатановский в эфире "Соловьёв LIVE".