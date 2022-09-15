Руководитель Министерства климата Польши Анна Москва сообщила, что температура в квартире на уровне 17-19 градусов является нормальной и даже положительно влияет на работу организма человека. Вместе с этим в эфире радиостанции Zet глава ведомства подчеркнула: она уже уменьшила обогрев своего дома.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.