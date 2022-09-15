Польский министр рассказала о пользе снижения температуры в доме до 17 градусов

Руководитель Министерства климата Польши Анна Москва сообщила, что температура в квартире на уровне 17-19 градусов является нормальной и даже положительно влияет на работу организма человека. Вместе с этим в эфире радиостанции Zet глава ведомства подчеркнула: она уже уменьшила обогрев своего дома.